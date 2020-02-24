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Видеокамера Panasonic HC-V380 - Full HD камера с 50-кратным зумом. Обеспечивает съемку со скоростью до 50 кадров в секунду. Устройство оснащено функцией интеллектуального зума. Камера обеспечивает четкие и качественные записи даже при работе с удаленными объектами.

Особенности и преимущества:

Видеокамера Panasonic HC-V380 отличается:

наличием 90-кратного интеллектуального зума, который обеспечивает еще более детальную съемку;

четкими записями без эффекта размытия - камера оснащена технологией стабилизации изображения;

функцией выравнивания, которая обеспечивает всегда правильную линию горизонта на роликах;

широкоугольным объективом, который позволяет без лишних проблем делать даже коллективные снимки;

возможностью снимать дополнительные видео при подключении к камере смартфонов;

поддержкой Wi-Fi;

«умным» дисплеем, на котором можно перемещать дополнительные окна; дистанционным управлением, что значительно расширяет сферу применения камеры (например, ее легко подключить к видеоняне для того, чтобы следить за ребенком);

функцией трансляции в режиме реального времени;

возможностью загружать снимки и видео не только на съемный носитель, но и в облачное хранилище.

Panasonic HC-V380 - простое в эксплуатации устройство, которое обеспечивает множество положительных эмоций. При подключении камеры к домашним устройствам можно всегда следить за тем, что происходит в комнатах. Владелец видеокамеры получает возможность виртуально присутствовать дома, просто соединив устройство с другими камерами в помещениях.

Камера беспроводная, поэтому делать записи можно в любом удобном месте. Это - отличное устройство для съемки свадеб, праздников, поездок. В путешествиях она поможет запечатлеть каждый интересный момент. Видео в режиме реального времени можно транслировать в USTREAM live.

Удаленная съемка теперь не требует мощного и неудобного оборудования - достаточно одной небольшой камеры. Она позволит решить все вопросы по организации съемки в любых условиях, даже при плохой погоде.

Комплектация: