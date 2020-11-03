Электрическая зубная щетка CS Medica CS-233-uv

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Cs Medica
|Тип товара
|Зубные щетки
|Максимальная скорость
|33 тыс. пульсаций в минуту
|Насадок в комплекте
|4
|Питание
|от аккумулятора
|Режимы работы
|3: стандартный, режим отбеливания, режим массажа
|Типы насадок
|стандартная
|Форма основной насадки
|вытянутая
|Вес, г
|65
|Дополнительная информация
|ультрафиолетовый дезинфектор, 33000 движ/мин в режиме «Super», время автономной работы около 14 дней
|Потребляемая мощность, Вт
|0.8
Щетка зубная Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv обеспечивает эффективный и качественный уход за полостью рта и зубами. Высокая частота вращений, регулируемая в зависимости от выбранного режима, позволяет удалить остатки пищи в труднодоступных местах. Подставка, служащая одновременно зарядным устройством для щетки, оборудована ультрафиолетовым дезинфектором для насадок. Благодаря обработке насадок щетка зубной Cs Medica SonicPulsar Cs-233-uv с помощью дезинфектора, уничтожается 99% бактерий со щетины.Особенности:
Похожие товары
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв