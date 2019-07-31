Объектив Sigma AF 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM Canon

Разработанный как универсальный объектив на каждый день, удобный в бытовой съемке и путешествиях, он не подведет и при творческой работе. Светосила до F2.8 и широкие возможности в макросъемке найдут отклик у требовательных пользователей. Из 16 оптических элементов, применяемых в конструкции, 1 элемент из специального низкодисперсионного SLD-стекла, 2 элемента из FLD-стекла и 3 асферические линзы, одна из которых с двухсторонней асферикой. Особо можно отметить уникальное "флюоритоподобное" низкодисперсионное стекло (FLD-стекло), оптические характеристики которого почти равны флюориту. В конструкции с такими элементами почти полностью скорректированы хроматические аберрации (хроматизм увеличения и положения) во всем диапазоне фокусировки: от бесконечности и до макро. Коррекция осуществляется во всем диапазоне зумирования.