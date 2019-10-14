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Шагомер Omron Hj-325-Eb белый

(1)
Артикул: 83224
  • Шагомер Omron Hj-325-Eb белый - фото 1
  • Шагомер Omron Hj-325-Eb белый - фото 2
Шагомер Omron Hj-325-Eb белый - фото 1
Шагомер Omron Hj-325-Eb белый - фото 2
3 130 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 83224
В наличии
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БрендOmron
Тип товараШагомер
Шагомер Omron Hj-325-Eb, использует в работе высокоточный 3D-сенсор, предназначенный для подсчета пройденного за день расстояния в шагах и километрах, а также подсчета затраченных калорий с высокой точностью. Отличительная особенность прибора состоит в учете аэробных шагов - шагов, которые совершаются с более высокой интенсивностью в течение продолжительного периода, не менее 10 минут. Подсчет аэробных шагов показывает пользователю, активность в течение дня.

Комплектация:
  • Электронный шагомер Omron Walking Style IV (HJ-325-EB, белый)
  • Ремешок для шагомера
  • Литиевый элемент питания на 3 В типа CR2032
  • Зажим
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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14.10.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобство

Комментарий:
я хорошо знала что приобретаю, так как был опыт использования более сложного шагомера/монитора активности этой же фирмы, недостаток - режим активности необходимо включать принудительно
я бы минимизировала бы его габариты

Самовывоз невозможен
Шагомер Omron Hj-325-Eb белый - по цене 3130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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