Самокат Razor E300S (серебро), электрический уцененный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Razor
|Тип товара
|Самокат
Самокат Razor E300S (серебро)
Причина уценки: внешние дефекты
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: царапины и потертости рамы и ходовой части.
Характеристики:
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22.04.2019
Шустрый,маневренность
Недостатки:
Не увидел
Комментарий:
Отличный самокат,отличный подарок,как ребенку так и взрослому