Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 210 UL (SALDX21UL)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Shimano
|Тип товара
|Удилище
|Материал
|карбон, пробка, углеволокно
|Рабочая длина, м
|2.1
|Тест по леске, г
|2–10
|Длина, см
|108
|Ширина, см
|12
|Балансировка
|есть
|Высота, см
|6
|Тип
|спиннинговое, штекерное
|Вес, кг
|0.112
Описание
В очередной раз компания позаботилась о том, чтобы каждый рыболов имел возможность ловить отличным, чувствительным спиннингом за приемлемую цену. Серия Alivio BX – это модельный ряд бюджетных спиннинговых удилищ, имеющих образцовые показатели мощности и чувствительности. Спиннинги оснащаются пробковой рукоятью и новым катушкодержателем Vibra Spot. На ней имеется выемка под палец, которая обнажает бланк, и в руках у рыболова оказывается спиннинговое удилище, которое не уступает в чувствительности более дорогим моделям.
Благодаря новому материалу бланка XT30 + EPOXY GLASS, спиннинги серии Alivio BX обладают замечательными бросковыми свойствами. Не каждый дорогой спиннинг кинет так далеко, как кидает Alivio BX. Новый, прогрессивный бланк позволил в разы повысить мощность, не увеличивая цену товара. При вываживании крупной рыбы, можете почти на 100% быть уверенными в том, что ваш спиннинг не подведет вас в ответственный момент.
Повысить бросковые качества удилища удалось также за счет новых пропускных колец. Hl SS Hardlite – бюджетные кольца нового поколения. Леска, при забросе имеет минимальное трение, что дает +3 – 4 метра к забросу. Кольца на бланке распложены таким образом, что при вываживании рыбы, нагрузка распределяется равномерно по всему хлысту. Нет сверх напряжений в определенном месте, что довольно часто становится причиной поломки снасти.
Спиннинги Alivio BX – прекрасный выбор для тех людей, кто только начинает осваивать спиннинг, либо не имеет возможности приобрести дорогую «палку». Он прослужит долгие годы, и превзойдет ваши самые смелые ожидания.
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