Удилище Shimano ALIVIO DX SPINN 240 MH (SALDX24MH)

Описание

УдилищеAlivio DX Spinningсо своим прогрессивным бланком ХТ30 стало еще тоньше и быстрее. Оно оснащено направляющими кольцами Shimano Hard Lite, которые хорошо работают как с монофиламентной, так и с плетеной леской. Удилище украшено пробковыми ручками и красивой косметикой, по цвету сочетающейся с катушками Alivio. Широкий спектр удилищ подходит практически под все индивидуальные и местные требования.