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Удилище Shimano VENGEANCE AX BOAT 270 H (2 PCS) (VAXBT270H)

Артикул: 82571
  • Удилище Shimano VENGEANCE AX BOAT 270 H (2 PCS) (VAXBT270H) - фото 1
  • Удилище Shimano VENGEANCE AX BOAT 270 H (2 PCS) (VAXBT270H) - фото 2
Удилище Shimano VENGEANCE AX BOAT 270 H (2 PCS) (VAXBT270H) - фото 1
Удилище Shimano VENGEANCE AX BOAT 270 H (2 PCS) (VAXBT270H) - фото 2
4 600 руб. 

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3 730 руб. 

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Артикул: 82571
В наличии
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БрендShimano
Тип товараУдилище
МатериалEVA, карбон, углеволокно
Рабочая длина, м2.7
Тест по леске, гмакс. 300
Длина, см140
Ширина, см12
Балансировкаесть
Высота, см6
Типтроллинговое, штекерное
Вес, кг0.477

Описание

С 11 моделями, подходящими к большому количеству задач при ловле с лодки в соленой воде, серия Shimano Vengeance имеет что-то для каждого - и с ценой, в которую, рассматривая характеристики этих удилищ, трудно поверить. Вас никогда не подведет бланк XT30, будь то двухсекционное удилище длиной 2.1м.(средне-тяжелое), односекционная 7 футовая 50-фунтовая или любая другая модель между ними.



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Самовывоз невозможен
Удилище Shimano VENGEANCE AX BOAT 270 H (2 PCS) (VAXBT270H) - стоимость товара 4600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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