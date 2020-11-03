Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 490 руб./месяц
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Шлифмашина эксцентриковая
|Макс. частота вращения диска
|11000 об/мин
|Мощность
|350 Вт
|Тормоз двигателя
|нет
|Диаметр диска
|150 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|22.2 мм
|Размер хода платформы
|6.2 мм
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Крепление листа
|липучка
|Регулировка частоты вращения
|есть
|Пылесборник
|есть
|Питание
|от сети
|Блокировка кнопки включения
|да
|Макс. частота колебания платформы
|22000 кол/мин
|В кейсе
|нет
|Защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Длина, см
|20
|Ширина, см
|10
|Высота, см
|17
|Вес, кг
|2.2
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