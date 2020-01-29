Дрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (600080500)

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|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Дрель-шуруповерт аккумуляторная
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|10.8
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|34 Нм
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Мин. диаметр патрона
|1 мм
|Макс. диаметр патрона
|10 мм
|Макс. диаметр сверления дерева
|22 мм
|Макс. диаметр сверления металла
|10 мм
|Гнездо для крепления бит
|нет
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|есть
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|да
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Вес, кг
|0.8
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29.01.2020
лучший в классе 10,8 в.!
компактный,удобный,не имеет посторонних шумов при работе с нагрузкой.
у меня ещё "BS pro" (2014 г.) в хорошем состоянии! -жужжит, как майский жук!
Недостатки:
при интенсивной работе без патрона,иногда не хватает стопорного кольца на держателе бит,магнитик слабоват...
ну очень дорогие аккумуляторы на 5,2А !
Комментарий:
Отличный инструмент за свои деньги.