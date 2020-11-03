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Садовый насос Metabo P 3300 G (600963000)

Артикул: 81804
  • Насос поверхностный Metabo P 3300 G (600963000) - фото 1
  • Насос поверхностный Metabo P 3300 G (600963000) - фото 2
Насос поверхностный Metabo P 3300 G (600963000) - фото 1
Насос поверхностный Metabo P 3300 G (600963000) - фото 2
7 290 руб. 
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+ 235 КэтКоинов
Артикул: 81804
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендMetabo
Тип товараНасосы
Диаметр разъема соединения1 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор45 м
Минимальная температура воды5°C
Минимальная температура окружающей среды1°C
Плавный пуск двигателяесть
Потребляемая мощность900 Вт
Пропускная способность3.3 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц1 мм
Режущая насадканет
Длина, см59.1
Ширина, см12.9
Высота, см12.9
Вес, кг11.1
Тип насоса - самовсасывающий. Для чистой воды. Пропускная способность - 3.3 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Садовый насос Metabo P 3300 G (600963000) - купить по цене 7290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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