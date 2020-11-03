Насосная станция Metabo HWWI 3500/25 Inox (600970000)

Цельная система компактных размеров со встроенным фильтром и обратным клапаном для облегчения монтажа. Для автоматического водоснабжения, полива садовых участков, откачивания грунтовых вод, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды. Манометрический переключатель для автоматического активирования насосной станции при повышении потребности в воде.