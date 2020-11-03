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Минимойка Karcher K 2 *EU (1.673-220)

Артикул: 81750
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 (1.673-220) - фото 1
  • Мойка высокого давления Karcher K 2 (1.673-220) - фото 2
Мойка высокого давления Karcher K 2 (1.673-220) - фото 1
Мойка высокого давления Karcher K 2 (1.673-220) - фото 2
7 820 руб. 
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+ 120 КэтКоинов
Артикул: 81750
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендKarcher
Тип товараМойки высокого давления
Максимальное давление110 бар
Производительность6 л/мин.
Подогрев водынет
Грязевая фреза в комплектеесть
Возможность забора воды из емкостинет
Возможность использовать моющее средствоесть
Функция автоматического отключениянет
Длина, см28
Высота, см78.3
Ширина, см24.2
Вес, кг4.8
максимальное давление - 110 бар. Производительность - 360 л/час


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Самовывоз невозможен
Минимойка Karcher K 2 *EU (1.673-220) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7820 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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