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Эспандер Pro-Supra 109 E, В Дверной Проем

Артикул: 81083
  • Эспандер многофункциональный в дверной проем, нейлон рем Pro Supra 109 E - фото 1
  • Эспандер многофункциональный в дверной проем, нейлон рем Pro Supra 109 E - фото 2
Эспандер многофункциональный в дверной проем, нейлон рем Pro Supra 109 E - фото 1
Эспандер многофункциональный в дверной проем, нейлон рем Pro Supra 109 E - фото 2
1 550 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 81083
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.25

Эспандер Pro-Supra 109 E - многофункциональный эспандер, выполненный из прочного нейлонового волокна. Обеспечивает надежность крепления и высокую функциональность тренировок, позволяет выполнять множество упражнений, закрепив эспандер с помощью специального якоря в дверном проеме. Регулируется по длине.

Особенности:

  • Мягкие ручки;
  • Надежный якорь для крепления в дверном проеме;
  • Прочные крепления;
  • Регулировка по длине;
  • Материал - полипропилен, NBR, нейлон, сталь.

Комплектация:

  • Эспандер Pro-Supra 109 E;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Эспандер Pro-Supra 109 E, В Дверной Проем - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1550 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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