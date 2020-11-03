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Эспандер Pro-Supra 903 A, В Дверной Проем

Артикул: 81081
  • Эспандер многофункциональный в дверной проем регулир. Pro Supra 903 A - фото 1
  • Эспандер многофункциональный в дверной проем регулир. Pro Supra 903 A - фото 2
  • Эспандер многофункциональный в дверной проем регулир. Pro Supra 903 A - фото 3
Эспандер многофункциональный в дверной проем регулир. Pro Supra 903 A - фото 1
Эспандер многофункциональный в дверной проем регулир. Pro Supra 903 A - фото 2
Эспандер многофункциональный в дверной проем регулир. Pro Supra 903 A - фото 3
620 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 81081
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.1

Эспандер Pro-Supra 903 A представляет собой многофункциональное приспособление, позволяющее проводить ряд упражнений, направленных на укрепление различных групп мышц. Применяется для закрепления в дверном проеме. Обеспечивает эффективные, безопасные тренировки.

Особенности:

  • Регулировка по длине;
  • Ручки с нескользящими накладками;
  • Материал - полипропилен, нейлон, NBR, сталь.

Комплектация:

  • Эспандер Pro-Supra 903 A;
  • Упаковка.

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Самовывоз невозможен
Эспандер Pro-Supra 903 A, В Дверной Проем - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 620 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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