8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-85e

Артикул: 80288
  • Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-85e - фото 1
  • Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-85e - фото 2
  • Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-85e - фото 4
Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-85e - фото 1
Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-85e - фото 2
Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-85e - фото 4
999 999 руб. 
Купить
+ 99790 КэтКоинов
Артикул: 80288
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Получить подарок
БрендMedisana
Тип товараМассажная накидка
Назначениедля любой области тела
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоГермания
Высота, см3.5
Длина, см97
Ширина, см47
Вес, кг0.6
Массажная накидка Medisana Ecomed MC-85E применяется для вибрационного массажа. Использует 2-е настраиваемые степени силы воздействия и проводит массаж на 3-х зонах: спине, пояснице и бедрах. Массажная накидка расслабит мышцы и обеспечит прилив бодрости! Так же массажная накидка имеет функции подогрева и защиты от перегревания. Все настройки осуществляются с помощью встроенного блока управления. Так как рекомендуемое время для массажа не превышает пятнадцати минут, по истечению этого времени, массажная накидка самостоятельно отключится. Массажная накидка Medisana Ecomed MC-85E - это универсальный прибор для массажа, так как имеет небольшой вес и компактные размеры, Вы легко можете использовать ее в любом месте, будь то на офисном кресле,дома, на даче, или в автомобиле, так как массажная накидка имеет универсальное питание. Поверхность устойчива к загрязнениям и легко чистится, поэтому, у Вас не возникнет никаких затруднений с чисткой накидки. Применяйте данное устройство для глубокого массажа! Описание: Вибрационный массаж спины и бедер Три массажные зоны Два уровня интенсивности Функция обогрева, защита от перегрева Удобный ремень для крепления массажного сидения к спинке стула Встроенный беспроводной блок управления (Красная и Зеленая кнопки!!!) Автоматическое отключение через 15 минут Прекрасно подходит для использования дома, в офисе или машине (автомобильный адаптер в комплекте) Изготовлено из легко очищаемого материала Роликовый массажер Гарантия: 2 года Тех.характеристики: Электропитание: 100 — 240 В, 50-60 Гц, 300 мА Блок питания: 12 В = 600 мА Переходник для прикуривателя: 12 В = 3 А Длительность работы: максимальное время 15 минут Условия эксплуатации: только в сухих помещениях Условия хранения: в сухом, прохладном месте Длина сетевого кабеля: 1,8 м Длина переходного кабеля: 1,8 м Комплектация: Массажная накидка Ecomed MC-85E Блок питания Адаптер для работы накидки от прикуривателя Инструкция по эксплуатации


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Массажная накидка Medisana EcoMed Mc-85e - этот товар вы можете купить по цене 999999 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...