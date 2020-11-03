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Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange

Артикул: 80258
  • Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange - фото 1
  • Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange - фото 2
  • Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange - фото 3
  • Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange - фото 4
Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange - фото 1
Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange - фото 2
Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange - фото 3
Массажер мочалка Medisana Hm 840 orange - фото 4
999 999 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 80258
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БрендMedisana
Тип товараМассажер для тела
Назначениемассаж и пилинг тела
Питание от батареек или аккумуляторада
ПроизводствоГермания
Высота, см9
Длина, см8
Ширина, см9
Вес, кг0.2
Легкий, компактный и удобный массажер-мочалка HM 840 побалует вас приятным вибрационным массажем с эффектом пилинга, благодаря съемной мочалке из люфы в комплекте. Благодаря водонепроницаемой конструкции, прибор можно использовать в душе. Массажер имеет небольшие размеры, его можно брать в путешествия и делать массаж в любом удобном для вас месте. Особенности: Прибор водонепроницаем, что позволяет использовать его в душе Удобная форма позволяет делать массаж самостоятельно Приятный эффект вибрации Съемный 2-х сторонний массажный коврик Одна из сторон массажного коврика состоит из люфы, что при использовании дает пилинг-эффект Комплектация: Массажер мочалка Коврик - мочалка из флиса Батарейки Инструкция по применению


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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