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С держателем для крышки объектива Flama - ваша крышка никогда не потеряется. Держатель Flama позволяет надёжно прикрепить крышку к камере или объективу.

Flama держатель для крышки объектива - этот товар вы можете купить по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.