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Утяжелитель Bradex Геракл Экстра SF 0103 (2x1.5 кг) предназначен для увеличения эффективности занятий фитнесом и выполнения любых спортивных упражнений. Надеваются на запястья и щиколотки, в результате чего мышцы получают дополнительную нагрузку. Выполнены из мягкого и прочного материала, не мешают двигательной активности.

Утяжелитель Bradex Геракл Экстра Sf 0103 (2X1,5 Кг) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.