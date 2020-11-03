Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Утяжелитель
|Вес, кг
|3.1
|Производство
|Китай
Утяжелитель Bradex Геракл Экстра SF 0103 (2x1.5 кг) предназначен для увеличения эффективности занятий фитнесом и выполнения любых спортивных упражнений. Надеваются на запястья и щиколотки, в результате чего мышцы получают дополнительную нагрузку. Выполнены из мягкого и прочного материала, не мешают двигательной активности.
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