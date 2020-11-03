Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Утяжелитель Bradex Геракл SF 0014 (2x0.5 кг) предназначен для дополнительного нагружения мышц при занятиях ходьбой, бегом, гимнастикой. Таким образом тренировка приобретает аэробный эффект, благотворно влияющий на состояние сердца. Удобно закрепляются на лодыжках или запястьях, выполнены из качественного материала.

Утяжелитель Bradex Геракл Sf 0014 (2X0,5 Кг) - стоимость товара 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.