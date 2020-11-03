Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Утяжелитель
|Вес, кг
|1.1
|Производство
|Китай
Утяжелитель Bradex Геракл SF 0014 (2x0.5 кг) предназначен для дополнительного нагружения мышц при занятиях ходьбой, бегом, гимнастикой. Таким образом тренировка приобретает аэробный эффект, благотворно влияющий на состояние сердца. Удобно закрепляются на лодыжках или запястьях, выполнены из качественного материала.
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