Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Турник-перекладина
|Вес, кг
|1.23
|Высота, см
|5
|Длина, см
|65
|Производство
|Китай
|Ширина, см
|5
Турник-перекладина Bradex Воркаут SF 0074 - легкий и простой в установке тренажер. Устанавливается в распор дверного проема и для надежности фиксируется специальными креплениями. Мягкие накладки в местах хвата делают тренировки комфортными.
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