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Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0063 Ролик Идеальный Пресс

Артикул: 79235
Тренажер ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕСС Bradex SF 0063
1 890 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 79235
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
Вес, кг2.3

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0063 «Идеальный пресс» предназначен для упражнений, связанных с накачиванием мышц пресса. Представляет собой стандартную конструкцию из колеса с ручками, выполненное с учетом особенностей упражнений и для увеличения комфорта пользователя. Так тренажер имеет возвратный механизм, что облегчает процесс тренировки, а колесо с широким протектором никогда не теряет равновесия, благодаря большой ширине протектора. Занимаясь с тренажером для фитнеса Bradex SF 0063 «Идеальный пресс», можно за короткий срок улучшить формы не только пресса, но и рук, груди, спины и ягодиц.

Особенности:

  • Тренируемые мышцы - грудь, кисти, ноги, пресс, руки, спина;
  • Материал изготовления - металл, ABS-пластик, вспененный полимер, полиэстер;
  • Максимальный вес пользователя - 135 кг;
  • Удобная форма ручек;
  • Основание из прочной углеродистой стали;
  • Наличие возвратного механизма;
  • Широкий проектор.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex SF 0063 «Идеальный пресс»;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0063 Ролик Идеальный Пресс

Видеообзор Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0063 Ролик Идеальный Пресс



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Самовывоз невозможен
Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0063 Ролик Идеальный Пресс - по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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