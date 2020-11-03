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Тренажер для фитнеса Bradex SF 0013 «Атлант» нацелен на совершенствование такого распространенного упражнения, как отжимание. Вращающиеся приспособления опор для рук позволяют плечам и рукам двигаться наиболее естественно в процессе отжимания, нагрузка на запястья и суставы уменьшается и прорабатывается большее количество мышц.

Упоры Для Отжиманий Bradex Sf 0013 Атлант - стоимость товара 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.