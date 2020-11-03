Упоры Для Отжиманий Bradex Sf 0013 Атлант

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Упоры для отжиманий
|Вес, кг
|1
Тренажер для фитнеса Bradex SF 0013 «Атлант» нацелен на совершенствование такого распространенного упражнения, как отжимание. Вращающиеся приспособления опор для рук позволяют плечам и рукам двигаться наиболее естественно в процессе отжимания, нагрузка на запястья и суставы уменьшается и прорабатывается большее количество мышц.
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