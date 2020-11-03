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Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0072 Пилатиес Студио

Артикул: 79216
  • Палка гимнастическая с эспандерами ПИЛАТЕС СТУДИО Bradex SF 0072 - фото 1
  • Палка гимнастическая с эспандерами ПИЛАТЕС СТУДИО Bradex SF 0072 - фото 2
  • Палка гимнастическая с эспандерами ПИЛАТЕС СТУДИО Bradex SF 0072 - фото 3
  • Палка гимнастическая с эспандерами ПИЛАТЕС СТУДИО Bradex SF 0072 - фото 4
Палка гимнастическая с эспандерами ПИЛАТЕС СТУДИО Bradex SF 0072 - фото 1
Палка гимнастическая с эспандерами ПИЛАТЕС СТУДИО Bradex SF 0072 - фото 2
Палка гимнастическая с эспандерами ПИЛАТЕС СТУДИО Bradex SF 0072 - фото 3
Палка гимнастическая с эспандерами ПИЛАТЕС СТУДИО Bradex SF 0072 - фото 4
1 240 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 79216
В наличии
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
Вес, кг0.8

Тренажер для фитнеса Bradex «Пилатиес Студио» SF 0072 представляет собой гимнастическую палку с эспандерами, благодаря которой можно прорабатывать практически все мышцы тела. Простой в использовании, тренажер доступен широкому кругу пользователей. Занятия с тренажером не требуют специального оборудования.

Особенности:

  • Палка из двух частей, прочно соединяется посередине;
  • Мягкая накладка на палке;
  • Надежное крепление эспандеров;
  • Прочные петли для ног;
  • Универсальное использование.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex «Пилатиес Студио» SF 0072;
  • Руководство;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0072 Пилатиес Студио - стоимость товара 1240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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