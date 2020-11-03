Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0017 Фитбол-75

Мяч гимнастический Bradex SF 0017 представляет собой универсальный спортивный снаряд, которым могут пользоваться все, без исключения, начиная с младенцев и заканчивая людьми пожилого возраста и женщинами в период беременности. Абсолютная безопасность мяча гарантируется наличием в материале, из которого от произведен, силикона, который не допускает внезапного взрыва мяча при перегрузке или избыточном давлении.

Особенности:

Выполнен из ПВХ с силиконом;

Диаметр 75 см;

Накачивается с помощью обычного насоса;

Рассчитан на нагрузку 150 кг;

Цвет - серебро.

Комплектация: