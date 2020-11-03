Беговая дорожка Bradex Эклипс SF 0058 представляет собой механический тренажер, который не требует подключения к сети или наличия батареек. Простое использование позволяет заниматься на тренажере людям разных возрастов. Удобные поручни облегчают процесс тренировки. Беговое полотно выполнено из прочных материалов. Беговая дорожка Bradex Эклипс SF 0058 имеет устойчивую конструкцию и абсолютно безопасна в применении.

Особенности:

Складная конструкция;

Материал изготовления полотна - ПВХ;

Не требует подключения к сети;

ЖК-дисплей отображает основные показатели/

Комплектация:

Беговая дорожка Bradex Эклипс SF 0058;

Документация;

Упаковка.

Видео: