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Беговая Дорожка Bradex Эклипс Sf 0058

Артикул: 79194
  • Беговая дорожка Эклипс SF 0058 - фото 1
  • Беговая дорожка Эклипс SF 0058 - фото 2
Беговая дорожка Эклипс SF 0058 - фото 1
Беговая дорожка Эклипс SF 0058 - фото 2
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 79194
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БрендBradex
Тип товараБеговая дорожка
Типтренажер
Показаниятекущая скорость
Показанияпройденная дистанция
Показаниярасход калорий
Особенности конструкциитранспортировочные ролики/колеса
Система амортизациинет
Возможность программирования тренировкинет
Возможность профессионального использованиянет
Возможность тренировки рукнет
Система нагрузкимагнитная
Измерение пульсанет
Максимальный вес пользователя120 кг
Размеры бегового полотна100x40 см
Регулировка угла наклонанет
Вес, кг12.5
Автономная работаесть
Высота, см115
Длина, см100
Ширина, см50

Беговая дорожка Bradex Эклипс SF 0058 представляет собой механический тренажер, который не требует подключения к сети или наличия батареек. Простое использование позволяет заниматься на тренажере людям разных возрастов. Удобные поручни облегчают процесс тренировки. Беговое полотно выполнено из прочных материалов. Беговая дорожка Bradex Эклипс SF 0058 имеет устойчивую конструкцию и абсолютно безопасна в применении.

Особенности:

  • Складная конструкция;
  • Материал изготовления полотна - ПВХ;
  • Не требует подключения к сети;
  • ЖК-дисплей отображает основные показатели/

Комплектация:

  • Беговая дорожка Bradex Эклипс SF 0058;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Беговая Дорожка Bradex Эклипс Sf 0058

Видеообзор Беговая Дорожка Bradex Эклипс Sf 0058



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Беговая Дорожка Bradex Эклипс Sf 0058 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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