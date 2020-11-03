Робот-Пылесос Clever Clean 002 M-Series уцененный

Робот-Пылесос Clever Clean 002 M-SeriesПричина уценки:
после ремонта. Гарантия:
14 днейВнешний вид:
незначительные следы эксплуатации.Общие характеристики
Комплектация
- Уборка - сухая
- Аккумуляторный - да
- Установка на зарядное устройство - ручная
- Время работы от аккумулятора - до 40 мин
- Боковая щетка - есть
- Пылесборник - без мешка (циклонный фильтр)
- Регулятор мощности - нет
- Фильтр тонкой очистки - есть
- Мягкий бампер - есть
Дополнительная информация
- Насадки в комплекте
- Моющая панель для протирки пола
предназначен для сухой уборки плитки, ламината, паркета, ковров с коротким ворсом, а также протирки твердых поверхностей
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