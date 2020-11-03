Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Indigo
|Тип товара
|Эспандер
|Вес, кг
|0.14
Эспандер Indigo IR 97627 (красный) - ленточный, для тренировки различных групп мышц. Размер и нагрузка регулируется сложением ленты в несколько слоев.
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