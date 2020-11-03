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Шарики массажные 2шт в к-те d7,5см и 9см (ПВХ) Indigo IR97412

Артикул: 78793
Шарики массажные 2шт в к-те d7,5см и 9см (ПВХ) Indigo IR97412
330 руб. 
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Артикул: 78793
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараШарики массажные
Вес, кг0.1

Шарики массажные Indigo IR97412 выполнены из поливинилхлорида, зубчатые. Используются для местного массажа. Хорошо стимулируют кровообращение, снимают мышечные спазмы. Небольшие по размеру, их удобно всегда иметь при себе.

Особенности:

  • Размеры шариков - 7.5 и 9 см;
  • Изготовлены из поливинилхлорида;
  • Используются в качестве мини-массажера;
  • Цвет - желтый и красный.

Комплектация:

  • Шарики массажные Indigo IR97412;
  • Упаковка-блистер.


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Шарики массажные 2шт в к-те d7,5см и 9см (ПВХ) Indigo IR97412 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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