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Ролик Гимнастический 1 Кол Joerex Неопр Ручки 7896

Артикул: 78777
Ролик гимнастический 1 кол Joerex неопр. ручки 7896
310 руб. 
550 руб. 
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Артикул: 78777
В наличии
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БрендJoerex
Тип товараРолик гимнастический
Вес, кг0.46

Ролик гимнастический Joerex 7896 - классический вариант спортивного тренажера, позволяющий выполнять упражнения для пресса, укреплять мышцы рук, груди, плечевого пояса и ног. Выполнен из прочного материала, имеет ручки с мягким неопреновым покрытием, которые обеспечивают комфорт при занятиях.

Особенности:

  • Материал изготовления - сталь, пластик;
  • Мягкие накладки на ручках из неопрена;
  • Диаметр колеса - 18.5 см.

Комплектация:

  • Ролик гимнастический Joerex 7896;
  • Упаковка.


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Ролик Гимнастический 1 Кол Joerex Неопр Ручки 7896 - этот товар вы можете купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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