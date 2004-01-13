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Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Игрокам предстоит побыть в роли биологов. Они смогут создать различные новые виды живностей, а так же подтянуть свои знания в этих вопросах.

Настольная игра Правильные игры 13-01-04 Эволюция. Подарочный набор. 3 выпуска игры + 18 новых карт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1608 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.