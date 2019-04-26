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|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Безударная дрель-шуруповерт
|Питание
|от аккумулятора
|Мощность, Вт
|18
|Ударный механизм
|нет
|Макс. крутящий момент
|33 Нм
|Тип патрона
|быстрозажимной
|Макс. диаметр сверления дерева
|25 мм
|Макс. диаметр сверления металла
|10 мм
|Гнездо для крепления бит
|есть
|Доп. рукоятка
|нет
|Задний ход
|есть
|Импульсный режим
|нет
|Кол-во скоростей работы
|2
|Лампа точечной подсветки
|есть
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|В кейсе
|нет
|Комплектация
|зарядное устройство, дополнительная аккумуляторная батарея, сумка.
|Магнитный держатель на корпусе
|нет
|Вес, кг
|2.4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK - это устройство, обеспечивающее качественное сверление разных поверхностей и материалов. Кроме того, инструмент применяется для заворачивания и выворачивания крепежей. Данная модель дрели-шуруповерта отличается высокой мощностью и возможностью длительной работы.
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-18Ux2Li-FDK идеально подходит для выполнения строительных и ремонтных работ, сборки мебели и т.д. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и надежности инструмент станет абсолютно незаменимым помощником для различных видов бытовых работ. Высокий уровень качества, хорошая комплектация и доступная цена инструмента делают его одним из самых лучших вариантов для приобретения дрели-шуруповерта.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить гайковерт.
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26.04.2019
Крутит хорошо, при завершении закручивания самореза сразу останавливается, не срывается, шуруп закрутивается полностью, не срывает насадку и головку саморезов. Сверлит межкомнатные перегородки хорошо.
Недостатки:
Немного не бережно сделано переключение скорости, переключение не даводится само (на прошлом шуруповёрте точно была определена точка переключения, после щелчка точно было видно какая скорость, на этом само не доводиться, после щелчка может остановится на срединном значении, но это не критично)
11.04.2019
Известный бренд. Добротное качество сборки. Запасной аккумулятор в комплекте. Очень простой в использовании. Наличие сумки для хранения.
Недостатки:
Не выявлены.
Комментарий:
Мой первый опыт самостоятельного использования инструмента) Крепила пластиковые плинтуса в доме к стенам из осб и фанеры. Все получилось на раз, два! Даже понравилось!
02.10.2018
Цена-качество - супер.
Не громоздкая и легкая. В руке лежит удобно.
Оптимальный комплект поставки.
Полностью доволен приобретением.
Недостатки:
Пока не выявил.
Комментарий:
Очень выгодное приобретение. Т.к. цена не высокая, а в котофото бесплатная доставка на этот товар есть. Так и плюсом был у меня, присланный на почту, промокод.
Спасибо!
21.04.2018
доступная цена
приличные технические характеристики
соответствие заявленным характеристикам
в комплекте две батареи и есть сумка
удобно пользоваться
весит мало, работать легко
Недостатки:
пока ничем не напрягает
Комментарий:
отличный вариант я считаю. ничем не уступает более дорогим моделям с такими же параметрами
21.04.2018
- Маленькая
- Легкая
- Шустрая
- Недорогая
-Хороший комплект поставки
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Это - моя первая аккумуляторная дрель-шуруповерт. Выбирал я ее по отзывам и по характеристикам - мне нужен был простой недорогой и маленький инструмент для домашнего использования. Дрель отлично справляется с несложными хозяйственными задачами. Отдельно отмечу хорошую комплектацию - два аккумулятора и сумку для хранения (это удобно). В целом лично у меня никаких нареканий нет, всем доволен.
21.04.2018
Цена
Качество сборки
Два Li-ion аккумулятора
Кейс
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Отличный шурик за свои деньги, аналогов нет, я не нашел. Выполняет свои обязанности на все 100%.