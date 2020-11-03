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Гравер Bort BCT-140

Артикул: 77821
  • Гравер Bort BCT-140 - фото 1
  • Гравер Bort BCT-140 - фото 2
Гравер Bort BCT-140 - фото 1
Гравер Bort BCT-140 - фото 2
2 060 руб. 
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+ 73 КэтКоинов
Артикул: 77821
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендBort
Тип товараГравер
Блокировка кнопки включенияда
Дополнительная рукоятканет
Зарядное устройство в комплектенет
Импульсный режимнет
Лампа точечной подсветкинет
Мощность135 Вт
Питаниеот сети
Тип патронацанга
Тормоз двигателянет
Ударный механизмнет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейсенет
Электронная защита от перегрузокнет
Вес, кг1

Видео:

Видеообзор на Гравер Bort BCT-140

Видеообзор Гравер Bort BCT-140



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Самовывоз невозможен
Гравер Bort BCT-140 - стоимость товара 2060 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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