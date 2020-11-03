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Строительный фен Hyundai H 2200 EXPERT

Артикул: 77643
Строительный фен Hyundai H 2200 EXPERT
3 830 руб. 
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+ 79 КэтКоинов
Артикул: 77643
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHyundai
Тип товараФен строительный
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура600 град
Минимальная температура50 град
Мощность, Вт2200
Максимальный объем выдуваемого воздуха500 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха300 л/мин
Длина, см28
Ширина, см8
Высота, см28
Вес, кг0.8
Строительный фен с регулировкой температуры Hyundai H 2200 Expert, универсальное устройство, которое будет незаменимым при строительных и ремонтных работах, найдется ему применение и в быту.


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Самовывоз невозможен
Строительный фен Hyundai H 2200 EXPERT - по цене 3830 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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