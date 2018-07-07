Культиватор электрический Hyundai T2000E

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 3 999 руб./месяц
|Бренд
|Hyundai
|Тип товара
|Культиватор электрический
|Глубина вспахивания
|до 25 см
|Глубина культивирования
|до 25 см
|Задний ход
|нет
|Количество фрез в комплекте
|4
|Максимальная ширина обработки
|55 см
|Минимальная ширина обработки
|55 см
|Мощность электрического двигателя
|2000Вт
|Тип двигателя
|электрический
|Тип коробки передач
|нет
|Тип редуктора
|цепной
|Электростартер
|да
|Длина, см
|66
|Ширина, см
|41
|Высота, см
|55
|Вес, кг
|29.6
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07.07.2018
Не слишком тяжелая модель, доступная цена
Недостатки:
Не было
Комментарий:
Купил именно этот культиватор. Плюсов у данной модели много. Во-первых, качество. Фирма изготовитель известная,проверенная. Во-вторых, стоимость нормальная. Вполне можно позволить себе такую модель. Характеристики соответствуют, не слишком громоздкий
07.07.2018
Культиватор хундай 2000 Е, компактный, легкость управления.
Недостатки:
Пока нет.
Комментарий:
Один из лучших электрических машинок в России.
07.07.2018
В целом замечаний к Hyundai T 2000E нет, купил только в этом году, пока много не работал на нем, первые впечатления оставил хорошие, достаточно легкий в управлении, легкий, мотор работает отлично, на сегодня ставлю положительный балл.
Недостатки:
нет
07.07.2018
Не дорагая стоимость
Недостатки:
нет
Комментарий:
я даже не ожидал что за такой сравнительно скромный бюджет, можно взять такую классную штуку. Работать с этим культиватором только в удовольствия. Ну и сделан он достаточно надёжно и просто
07.07.2018
-разумное соотношение цена-качество
-классно пашет и углубуляется в почву, земля крайне мягкая после него, подходит и для вспашки утоптанной земли и чуть чуть дерна
-абсолютно бесшумная работа и отсутствие всяких тут ГСМ и выхлопов
Недостатки:
-незащищенный радиатор генератора от попадания грязи, наверное не критично, время покажет
-своеобразная розетка, приходится комбинировать несколько удлинителей, что немного неудобно
Комментарий:
покупал родителям на дачу, сам попробовал, все остались довольны