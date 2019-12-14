Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 247SP 9673454-01

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Husqvarna
|Тип товара
|Газонокосилка бензиновая
|Высота, см
|51
|Длина, см
|77.5
|Максимальная высота скашивания
|7.5 см
|Минимальная высота скашивания
|2 см
|Мощность топливного двигателя
|2.8 л. с.
|Объем топливного двигателя
|140 куб. см
|Объём топливного бака, л
|0.8
|Ширина скашивания
|47 см
|Ширина, см
|48
|Травосборник в комплекте
|есть
|Объем травосборника, л
|55
|Вес, кг
|29
|Регулировка высоты скашивания
|есть
|Самоходная
|да
|Функция мульчирования
|нет
|Число тактов работы топливного двигателя
|4
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14.12.2019
Композитная дека, что уменьшает вес. Удобная ручка, самоходность, удобная регулировка высоты скашивания (одной ручкой)
Недостатки:
Нет
Комментарий:
В целом косилка полностью оправдала ожиданий. Конечно, хотелось бы отключения ножа на ХХ, чтобы прогреть немного двигатель, но это дополнительное сцепление и удорожание.
Мощности хватает, если конечно бурьян не косить (я не пробовал, я достаточно регулярно кошу).