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Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный

Артикул: 77244
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  • Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 2
  • Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 3
  • Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 4
  • Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 5
Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 1
Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 2
Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 3
Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 4
Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - фото 5
2 030 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 77244
В наличии
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БрендNoname
Тип товараАппликатор
Вес, кг0.7
Высота, см3
Длина, см60
Материалтекстиль
Материалпластик
Материалмагнит
ПроизводствоРоссия
Ширина, см41

Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский большой (красный), Кузнецова предназначен для эффективного воздействия на большую площадь спины, живота, бедер. На нем можно находиться в различных положениях. Удобен для массажа стоп. Благодаря применению аппликатора, усиливается интенсивность кровообращения и насыщения тканей и органов кислородом, ускоряются обменные процессы и процессы вывода токсинов. Помогает избавиться от жировых отложений и целлюлита. Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский большой (красный) рекомендован для индивидуального использования.

Особенности:

  • Мягкая подложка способствует более равномерному прижатию игл к коже;
  • Наличие магнитных вставок усиливают терапевтический эффект от использования апликатора;
  • Подложка выполнена из натурального льна;
  • Содержит 362 аппликаторных модуля;
  • Модули обладают двойным острием для менее болезненного и более эффективного воздействия;
  • Предназначен для индивидуального использования.

Комплектация:

  • Аппликатор Кортин-медтехника Тибетский большой (красный), Кузнецова;
  • Документация;
  • Упаковка.

Внимание! Применение аппарата имеет ряд противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный

Видеообзор Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный



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Самовывоз невозможен
Массажер иппликатор Тибетский большой 41х60см красный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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