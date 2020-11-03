Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Candeon
|Тип товара
|Ирригатор
|Вес, кг
|1.05
|Высота, см
|16
|Давление струи, кПа
|200 - 590
|Длина, см
|14.5
|Количество режимов
|1
|Комплектация
|основное устройство - 1 шт., насадки для ирригатора - 6 шт., гарантийный талон и инструкция на русском языке.
|Насадок в комплекте
|6
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Производство
|КНР
|Частота пульсации воды
|1600 имп/мин
|Ширина, см
|15
Ирригатор Candeon Cd1000 эффективно ухаживает за полостью рта. Сочетает в себе пульсацию с давлением воды. Остатки пищи хорошо вымываются в труднодоступных местах, пульсирующий напор мягко массирует десны. Рекомендуется использование только очищенной воды или специальных стоматологических растворов.Особенности:
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