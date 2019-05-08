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Ирригатор Yasi Fl-v8

(1)
Артикул: 77133
Ирригатор Yasi Fl-v8
2 350 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 77133
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендYasi
Тип товараИрригатор
Вес, кг0.27
Высота, см19
Давление струи, кПа500 - 850
Длина, см13
Количество режимов3
КомплектацияИрригатор – 1 шт., Насадки стандарт – 2 шт., Адаптер для работы от сети, Руководство для пользователя, Гарантийный талон.
Насадок в комплекте2
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетида
ПроизводствоКитай
Частота пульсации воды1600 имп/мин
Ширина, см8

Ирригатор Yasi Fl-v8 предназначен для ухода за полостью рта. Подаваемая под давлением струя воды удаляет остатки пищи из межзубных пространств, ослабляет налет на зубах, бережно массирует десны. Ирригатор Yasi Fl-v8 имеет небольшие размеры, не занимает много места в ванной комнате.

Особенности:
  • Три режима работы - массаж, обычная чистка, деликатная чистка;
  • Давление струи воды - 850 кПа;
  • Емкость контейнера для воды - 160 мл;
  • Работает от трех батарей или аккумуляторов типа АА.
  • Две насадки - стандартные
  • Две дополнительных насадки - ортодонтическая и назальная
Комплектация:
  • Ирригатор Yasi Fl-v8;
  • Насадка (2 шт.);
  • Адаптер питания;
  • Кабель для зарядки;
  • Документация;
  • Упаковка.

 

Видео:

Видеообзор на Ирригатор Yasi Fl-v8

Видеообзор Ирригатор Yasi Fl-v8

 



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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08.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Дешевизна и компактность

Недостатки:
Малый напор, объём и время работы от одной зарядки.

Комментарий:
В принципе достаточно для удовлетворительного ухода за зубами.

Самовывоз невозможен
Ирригатор Yasi Fl-v8 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2350 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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