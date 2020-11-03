Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Нивелир
|Вес, кг
|1.1
|Высота, см
|23.5
|Длина, см
|61.5
|Ширина, см
|12.2
Нивелир Bosch PLL 360 SET (603663001) применяется для проведения различных строительных и отделочных работ. Служит для разметки и измерения различных поверхностей. Имеет небольшие размеры, интуитивно-понятное управление. Данная комплектация включает в себя штатив с регулируемой высотой.
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