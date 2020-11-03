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Пила дисковая аккумуляторная Bosch PKS 18 LI (6033B1302)

Артикул: 76952
  • Пила циркулярная Bosch PKS 18 LI (0.603.3B1.302), аккумуляторная - фото 1
  • Пила циркулярная Bosch PKS 18 LI (0.603.3B1.302), аккумуляторная - фото 2
  • Пила циркулярная Bosch PKS 18 LI (0.603.3B1.302), аккумуляторная - фото 3
Пила циркулярная Bosch PKS 18 LI (0.603.3B1.302), аккумуляторная - фото 1
Пила циркулярная Bosch PKS 18 LI (0.603.3B1.302), аккумуляторная - фото 2
Пила циркулярная Bosch PKS 18 LI (0.603.3B1.302), аккумуляторная - фото 3
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 76952
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БрендBosch
Тип товараПила циркулярная
Аккумулятор в комплектеда
Глубина пропила48 мм
Диаметр диска150 мм
Диаметр посадочного отверстия16 мм
Скорость вращения3800 об/мин
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Плавный пускнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Тип аккумулятораLi-Ion
Состояние товарановый
Пылесборникнет
Подключение пылесосаесть
Напряжение аккумулятора, В18
Плавная регулировка скоростинет
Питаниеот аккумулятора
Антивибрационная системанет
Количество скоростей работы1
Количество аккумуляторов в комплекте1
Зарядное устройство в комплектеда
Емкость аккумулятора2.5 Ач
В кейсенет
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см34
Ширина, см23
Высота, см18
Вес, кг2.6
дисковая, ручная, вес - 2.6 кг


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Пила дисковая аккумуляторная Bosch PKS 18 LI (6033B1302) - стоимость товара 15260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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