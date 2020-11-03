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Дрель-шуруповерт Bosch PSR 1800 LI-2 оснащен 2-скоростным планетарным редуктором с оптимизированным крутящим моментом для заворачивания шурупов и оптимальной скоростью для сверления отверстий.

Дрель-шуруповерт аккумуляторный Bosch PSR 1800 LI-2 (2 акк.) (6039A3121) - стоимость товара 10970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.