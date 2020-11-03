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Перфоратор Bosch GBH 2-20 D (61125A404)

Артикул: 76846
  • Перфоратор Bosch GBH 2-20 D (0.611.25A.404) - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 2-20 D (0.611.25A.404) - фото 2
  • Перфоратор Bosch GBH 2-20 D (0.611.25A.404) - фото 3
Перфоратор Bosch GBH 2-20 D (0.611.25A.404) - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 2-20 D (0.611.25A.404) - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 2-20 D (0.611.25A.404) - фото 3
10 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 76846
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БрендBosch
Тип товараПерфораторы
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Режим долблениенет
Режим сверлениеда
Максимальный крутящий момент12 Н*м
Макс. энергия удара1.7 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)68 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)20 мм
Потребляемая мощность650 Вт
Режим шуруповертада
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Антивибрационная системанет
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Ограничитель глубины сверленияесть
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см21
Длина, см33
Высота, см8.1
Вес, кг2.3
Три режима работы. Мощность - 650 Вт. Сила удара - 1.7 Дж


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Bosch GBH 2-20 D (61125A404) - этот товар вы можете купить по цене 10310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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