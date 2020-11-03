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Лобзик аккумуляторный Bosch GST 18 V-LI B (6015A6100)

Артикул: 76811
  • Лобзик электрический Bosch GST 18 V-LI B (0.601.5A6.100) - фото 1
  • Лобзик электрический Bosch GST 18 V-LI B (0.601.5A6.100) - фото 2
Лобзик электрический Bosch GST 18 V-LI B (0.601.5A6.100) - фото 1
Лобзик электрический Bosch GST 18 V-LI B (0.601.5A6.100) - фото 2
14 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 76811
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БрендBosch
Тип товараЛобзик аккумуляторный
Антивибрационная системанет
Быстрозажимное крепление пилкиесть
Частота движения пилки1-2700 ход/мин
Тип аккумулятораLi-Ion
Сдув опилокесть
Регулировка частоты ходаесть
Подключение пылесосанет
Обрезиненная рукояткада
Маятниковый ходесть
Емкость аккумулятора4 Ач
Глубина пропила стали8 мм
Глубина пропила дерева90 мм
Глубина пропила алюминия20 мм
Лазерный маркернет
Питаниеаккумулятор
Плавный пускесть
Подсветкаесть
В кейсенет
Длина, см34
Ширина, см26
Высота, см19
Вес, кг2.4
ручной, источник питания - аккумулятор. Размер хода - 23 мм, частота хода - 1 - 2700 ходов/мин


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