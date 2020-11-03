Строительный пылесос Bosch GAS 15 PS (6019E5100)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пылесос строительный
|Выходные розетки
|есть
|Влажная очистка
|есть
|Мощность, Вт
|1100
|Объем бака
|15 л
|Вес, кг
|6
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