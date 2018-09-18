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Главная Товары для красоты и здоровья Массажеры Массажеры для тела Gezatone Антицеллюлитный массажер для похудения BodyShaper Gezatone AMG121

Антицеллюлитный массажер для похудения BodyShaper Gezatone AMG121

(1)
Артикул: 76462
  • Массажер для тела Gezatone Body Shaper Amg120 - фото 1
  • Массажер для тела Gezatone Body Shaper Amg120 - фото 2
  • Массажер для тела Gezatone Body Shaper Amg120 - фото 3
Массажер для тела Gezatone Body Shaper Amg120 - фото 1
Массажер для тела Gezatone Body Shaper Amg120 - фото 2
Массажер для тела Gezatone Body Shaper Amg120 - фото 3
4 900 руб. 

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4 170 руб. 

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Артикул: 76462
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см21
Длина, см31
Ширина, см14
Вес, кг1.43

Массажер Gezatone Amg120 Body Shaper - это антицеллюлитный массажер, применение которого способствует нормализации оттока жидкости из кожных слоев, и, как следствие, исчезновению целлюлитных проявлений. Кожа становится гладкая и эластичная. Наличие различных насадок и регулируемая скорость их вращения позволяют подбирать необходимую интенсивность и режим воздействия на различные области тела. Инфракрасный подогрев способствует лучшему эффекту от проводимых процедур. Массажер Gezatone Amg120 Body Shaper имеет удобную сумочку для хранения аппарата и насадок.

Особенности:

  • Скорость вибрации массажера до 2500 оборотов в минуту;
  • Воздействие вибрационно-вращательное, проникает в глубокие кожные слои;
  • Способствует борьбе с целлюлитом;
  • Ускоряет кровообращение, нормализует лимфоотток;
  • Активизирует обменные процессы;
  • Четыре насадки позволяют подобрать оптимальную для той или иной области тела и в зависимости от цели массажа;
  • Диаметр насадки составляет 7.5 см;
  • Провод длиной около 3 метров не сковывает движения;
  • Регулируемая скорость вращения насадок;
  • Инфракрасный подогрев для лучшего массажного эффекта;
  • Прибор прост в использовании и рекомендован для домашнего применения.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Amg120 Body Shaper ;
  • Насадки (4 шт.);
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Антицеллюлитный массажер для похудения BodyShaper Gezatone AMG121

Видеообзор Антицеллюлитный массажер для похудения BodyShaper Gezatone AMG121



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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18.09.2018
Достоинства:
Хороший сервис,быстрая скорость обработки заказа,удобная оплата при получении товара,отличная цена

Недостатки:
Не обнаружено

Комментарий:
Товар соответствует описанию

Самовывоз невозможен
Антицеллюлитный массажер для похудения BodyShaper Gezatone AMG121 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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