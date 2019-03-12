Видеокамера Panasonic HC-VX980

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|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Видеокамера
|HD-формат
|UHD 4K
|Запись на карту памяти
|есть
|Тип цифрового носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Оптический Zoom
|20x
|Объем встроенной флэш-памяти
|нет
|Фоторежим
|есть
|Форматы записи
|1080i,1080p,720p
|Съемка 3D
|нет
|Сенсорный дисплей
|есть
|Ручная фокусировка
|есть
|Разрешение матрицы, Мпикс
|18.91
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
|25 кадр/сек при разрешении 4K
|Количество матриц
|1
|Дополнительные возможности
|поддержка ExifPrint
|Дополнительные возможности
|запись в MPEG4
|Дополнительные возможности
|запись в H.264
|Диаметр фильтра
|49 мм
|Видоискатель
|нет
|Встроенный осветитель
|нет
|Стабилизатор изображения
|есть
|Тип стабилизатора изображения
|оптический
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.
|626 мм
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.
|30.8 мм
|Wi-Fi
|есть
|Время работы от аккумулятора
|60 мин
|Вес, кг
|0.351
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12.03.2019
Очень привлекательная цена для качественной полноценной 4К видео-камеры. Достаточно форматов и режимов съёмки. Зарядка аккумулятора весьма быстрая для 1,5 часов съёмки. Камера очень лёгкая, эргономичный корпус. Достойная оптика, чувствительная и удачная цветопередача. Wi=Fi пока не опробовал, но думаю, пригодится. Это удачное приобретение.
Недостатки:
Через год-другой эксплуатации, возможно, появятся. Пока доволен.
20.01.2019
Высокое качество съемки. Очень легкая. Заряжается от Пауэр банка. Неприхотлива к картам памяти
Недостатки:
Не выявил.
20.01.2019
Легкая очень, по размерам две GoPro
Не греется
Быстрое включение
Отменно качество записи в 4k
Отличное приближение 20 кратное
Нормальная стоимость
Возможность установки повышенной батарии 3900 ( 1 ч 45 мин записи в 4к)
Недостатки:
Дисплей сенсорный не особо отзывчивый если сравнить с нынешними телефонами.
Комментарий:
Использую Samsung MB-MP128DA, не надо покупать дорогие карточки с скоростями 40-60 мб, достаточно и 15 мб для 4к. Сравнил с
SanDisk Extreme microSDXC Class 10 UHS Class 3 60MB/s 64GB пишет аналогично, без косяков, что и с Samsung .
20.01.2019
- довольно привлекательное соотношение цена/качество
- 20-кратный зум действительно неплохой, хорошо снимать птичек/бабочек
- 5 вольтовое питание от пауербанка - вообще зачетище Панасу
- изображение дает годное для дальнейшей обработки (цветокоррекции, монтажа)
- удобные уровни горизонта можно вывести
- отличный диапазон фокусировки, докупил еще макро-линз, теперь можно снимать даже микромир в шикарном качестве
- можно менять PAL/NTSC режимы записи через сервисное меню.
Недостатки:
- немного расстроили интеллектуальные режимы, иногда мылится изображени в тени даже при досточном освещении, видимо усиление/шумодав срабатывают
- в режиме указания объекта фокусировки, как и в предыдущих моделях, частенько начинаются колебания яркости изображения (такой глюк был и в прошлых линейках)
- штатная бленда у меня не используется, габариты её неудобные, камера никуда не лезет и теряет свою удобность, навинчивание её - тот еще квест
- нет крышки, если поставить защитный/эффектный фильтр, закрыть нечем, бленда уже не может быть установлена. Заказал на е-бэйе китайские копеечные поделки
- при слабом свете 4к на уровне мобильного телефона, 4к только на солнце
- попадаются отдельные экземпляры объективов с мылящими краями - это цена дешевизны (качество плавает), выбрать в магазине сложно
Комментарий:
Снимаю только со штатива, думаю, что это особенность 4к-видео, с рук почти невозможно получить хорошую картинку для плавного, приятного видеоряда. Даже на штативе касание руками камеры, вызывает "вздрагивание" картинки. Сейчас, когда вышла новая линейка, цены на камеру, полностью аналогичную по аппаратной части, это отличный пропуск в мир высокого качества 4к при сравнительно невысоких затратах. Даже если перекодировать для просмотра в HD качество, такая камера даст лучше картинку, чем изначально снимающая в HD. Несмотря на указанные недостатки ,для бытового применения лучше (дороже) и не надо. Некоторым не нравится, что 4к всего 25/30 кадров, но это нужно технику съемки менять. Фильмы снимают вообще 24 кадра, 30 должно хватать.