Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) выполнена по мотивам мультсериала «Трансформеры: роботы под прикрытием» 2015 года. На груди у робота имеется наклейка, которую можно отсканировать с помощью планшета или смартфона и получить новые возможности персонажа в мобильном приложении Hasbro Robots in Disguise. Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп легко трансформируется и понравится как дошкольникам, так и ребятам по-старше, коллекционирующим персонажей данной серии.

Особенности:

Выполнена из качественного пластика ярких расцветок;

Безопасный для детского здоровья материал;

Соединения надежны, выдерживают многократные трансформации;

Все детали тщательно обработаны, не имеют острых краев;

Детализированность образа;

Девять промежуточных трансформаций устойчивы, с ними тоже можно играть;

Игрушка развивает фантазию, творческое мышление и тренирует мелкую моторику ребенка.

Комплектация:

Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) ;

Упаковка;

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