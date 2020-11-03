Автомобильная акустика ACV GF-714

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ACV
|Тип товара
|Автоакустика
|Импеданс
|4 Ом
|Корпус
|есть
|Материал дифузора
|стекловолокно
|Материал подвеса
|резина
|Номинальная мощность
|240 Вт
|Пиковая мощность
|400 Вт
|Чувствительность
|88 дБ
|Длина, см
|17.8
|Ширина, см
|25
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