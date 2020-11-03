8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Массажер Bradex Kz 0305 Актиния

Артикул: 75292
  • Массажер для мытья головы Bradex Актиния Kz 0305 - фото 1
  • Массажер для мытья головы Bradex Актиния Kz 0305 - фото 2
Массажер для мытья головы Bradex Актиния Kz 0305 - фото 1
Массажер для мытья головы Bradex Актиния Kz 0305 - фото 2
1 800 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 75292
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Поделиться:
Получить подарок
БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля головы
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см8
Длина, см23
Функции и режимывибрация
Ширина, см18
Вес, кг1

Массажер Bradex Kz 0305 Актиния применяется в процессе мытья головы. Эффективно массирует кожу, удаляя отмершие чешуйки кожи. Помогает в борьбе с перхотью. Улучшает кровообращение, повышает степень усваиваемости полезных веществ, содержащихся в шампунях и бальзамах. Полная водонепроницаемость делает массажер Bradex Kz 0305 Актиния безопасным при использовании в душе.

Особенности:

  • Выполнен из прочного АБС-пластика, поливинилхлорида и полипропилена;
  • Имеет водонепроницаемый корпус;
  • Мощность прибора составляет 3.5 Вт;
  • Емкость аккумулятора - 1000 мАч;
  • Время работы на одном заряде - 30 минут;
  • Время зарядки аккумулятора - 4 часа;
  • Эффективно массирует кожу головы в процессе мытья;
  • Бережно отшелушивает огрубевшую кожу;
  • Повышает эластичность кожи головы, сокращает выпадение волос;
  • Стимулирует кровообращение и улучшает питание волосяных фолликул;
  • Управляется с помощью одной кнопки;
  • Повышает эффективность воздействия косметических средств на волосы и кожу головы.

Комплектация:

  • Массажер Bradex Kz 0305 Актиния;
  • Насадки (2 шт.);
  • Адаптер питания;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Массажер Bradex Kz 0305 Актиния - данный товар вы можете купить по цене по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Казани

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...